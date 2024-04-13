بعد الأمطار والطقس المتقلب... استعدوا لحرارة "ثلاثينية" في هذا الموعد

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ومن المتوقع أن يعود الطقس الجاف والمستقر يوم الثلاثاء المقبل، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصبح "ثلاثينية" منتصف الاسبوع المقبل، وفق ما أفادت الـ lbci. تتمركز فوق الحوض الشرقي للمتوسط كتل هوائية رطبة تؤدي الى طقس متقلب بين الصحو وامطار محلية تتركز خاصة جبلاً وبعد الظهر، وتترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وجو غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.ومن المتوقع أن يعود الطقس الجاف والمستقر يوم الثلاثاء المقبل، مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتصبح "ثلاثينية" منتصف الاسبوع المقبل، وفق ما أفادت الـ lbci.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع بعض التقلبات في المناطق الداخلية مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء بحدود الـ3 درجات.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ3 درجات خاصة في الداخل.





