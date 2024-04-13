22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبي رميا: هذا الأسبوع أيقظ فينا الخوف من الاقتتال
Lebanon 24
13-04-2024
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "في ١٣ نيسان ٢٠١٠، بادرت للمرة الاولى في تاريخ لبنان إلى تنظيم مباراة كرة قدم بين النواب والوزراء من مختلف الاتجاهات السياسية. في ١٣ نيسان من السنة الماضية، كان موعد لمباراة اخرى مع عدد من نواب لجنة الشباب والرياضة في مشهد رياضي جامع نأمل ان نشهده في السياسة. وفي اليوم نفسه قدّمت اقتراح قانون لإعلان ١٣ نيسان يوم الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والروح الرياضة، داعيا الدولة من خلال وزاراتها وإداراتها للقيام بأنشطة توعوية وثقافية ورياضية لتتحوّل ذكرى بداية الحرب الاهلية المشؤومة في ١٩٧٥ إلى يوم الامل والسلام".
Advertisement
أضاف: "لكن يبدو ان أبواق الشر تطغى على اصوات المحبة وعمل الاشرار يتفوّق على نوايا الاوادم الشرفاء. هذا الاسبوع، أيقظ فينا الخوف من الاقتتال والعودة إلى مناخات لا نريد ان نعيشها مجددا".
وختم: "أكرر: لا مستقبل للبنان في ظل وجود من يريد ان يكون عميلاً للخارج. لا مستقبل للبنان طالما هناك مجموعات ترفض مسار الحوار الداخلي والاعتراف بحق الاختلاف الايجابي. علينا ان نعترف باختلافاتنا وتمايزاتنا ونبذ العنف والصدام فيما بيننا. علينا ان نعود إلى قيمنا الإنسانية ومعتقداتنا الدينية السماوية وثوابتنا الوطنية لدرء الفتنة والحفاظ على كنز لا يفنى وهو القناعة ان لا أحد يلغي احداً في لبنان، ولا خلاص لنا إلا بوحدتنا والتعلّق بهذا الوطن الفريد في هذا الشرق والعالم: اسمه لبنان..."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهمّ لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
09:28 | 2024-04-12
12/04/2024 09:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
Lebanon 24
مفاجآت عن محتويات "أنفاق حزب الله".. إقرأوا ما كُشف عنها!
14:00 | 2024-04-12
12/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
"إنهيار" يحدث قرب لبنان.. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
13:00 | 2024-04-12
12/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
Lebanon 24
الأرض ستشهد 7 حالات كسوف كليّ للشمس... هذه تواريخها
09:15 | 2024-04-12
12/04/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
جثة "بلا ملابس" في منطقة لبنانيّة.. ما حصل مروّع!
12:56 | 2024-04-12
12/04/2024 12:56:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-04-13
القوّات تراجعت عن التصعيد…الواقع كان عكس التوقعات!
04:23 | 2024-04-13
الحلبي: الحوار الصريح هو الطريق الأسلم لالتفاف اللبنانيين حول ما يجمعهم
04:15 | 2024-04-13
بعد مقتل باسكال سليمان.. اجراءات عاجلة من القوات اللبنانية
04:00 | 2024-04-13
"لبنان24" يرصد عمل العقارية في لبنان.. المعاملات"ماشية"وهذه التسعيرة المعتمدة
03:46 | 2024-04-13
حبشي من بوسطن: نريد ضبط أنفسنا ولكن من يضبط الحدود والمعابر؟
03:45 | 2024-04-13
قطاع الصيدليات مشلول في هذه المنطقة
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
13/04/2024 11:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
13/04/2024 11:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
13/04/2024 11:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24