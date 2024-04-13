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لبنان
"حزب الله" أبرزهم.. كيف تحرّك حلفاء إيران في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة؟
Lebanon 24
13-04-2024
|
07:00
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ذكرت "العربية"، أنّ وكلاء إيران نفّذوا ضربات ضد إسرائيل خلال الأشهر الماضية، ما زاد حدّة التوتر في المنطقة.
وفي الثامن من تشرين الاول 2023، وبعد يوم واحد من هجوم حماس، أطلق حزب الله صواريخ موجهة وقذائف مدفعية على المواقع التي تحتلها إسرائيل في مزارع شبعا، بهدف إسناد ومؤازرة حماس في غزة.
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وقوبل هذا الهجوم بقصف إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ما تطور لاحقاً إلى سلسلة من الضربات والمناوشات اليومية على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية.
وفي الأسابيع الأخيرة استهدف مستوطنات في شمال إسرائيل.
والحزب يمتلك ترسانة ضخمة من صواريخ أرض-أرض أغلبها صغيرة الحجم ومحمولة وغير موجهة، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
كذلك تمتلك قواته أيضاً بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية الدفع، وقنابل تزرع على جوانب الطرق وأسلحة أخرى.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدخل أسلحة جديدة بما في ذلك صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 10 كيلومترات مع ورأس حربي يزن 50 كيلوغراما.
وكان حزب الله قد أطلق في السابق طائرات مسيرّة على إسرائيل، وفي عام 2006 ضرب سفينة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض-بحر.
وفي ذات العام من حرب تموز قصف الحزب مدينة حيفا شمال إسرائيل.
وفي موازاة ذلك لدى إيران فصائل موالية لها في العراق، وأبرزها "المقاومة الإسلامية في العراق".
وخلال الحرب الحالية على غزة هاجمت هذه المجموعة القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا، مستخدمة طائرات مسيّرة.
كما أعلنت في مرات معدودة استهداف إيلات إلا أن إسرائيل لم تؤكدها.
أما في سوريا، فإيران سحبت مؤخراً العديد من قادة الحرس الثوري حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أما الفصائل التي تدعمها فلديها قدرات قد تصل الجولان فقط.
وأطلقت هذه الفصائل مثل "لواء القدس" المدعوم من إيران والمتواجد في محافظة القنيطرة، العديد من القذائف الصاروخية خلال الأشهر الماضية ما دفع إسرائيل للرد على مصادر القصف.
من جانبها أعلن الحوثيون استهداف إيلات أيضاً.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الحوثي أطلق صاروخ كروز في آذار الماضي، وتمكن من اختراق أجواء إسرائيل والانفجار في شمال إيلات. (العربية)
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