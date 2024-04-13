المهندسون المتقاعدون يواكبون انتخابات النقابة غدا للمطالبة بحقوقهم

قررت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين، دعوة المتقاعدين إلى التواجد داخل الخيمة الخاصة بها وحولها في باحة نقابة المهندسين، في يوم الانتخابات في النقابة غدا صباحا. وأشارت الهيئة إلى أن "هذه الخطوة هي للتعبير ولفت المرشحين وكل المهندسين وللتأكيد ضرورة تحقيق مطالبنا المحقة وهي واضحة في بطاقتنا".

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