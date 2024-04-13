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لبنان

شخصان تعرّضا لإطلاق نار... هذا ما جرى في طرابلس

Lebanon 24
13-04-2024 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ك أطلق النار على ع.ع، وأصابه في قدميه، في محلة المحجر الصحي في طرابلس.

 
وفي سياق آخر، أطلق م.ع.ق النار من مسدس حربيّ، على خ.ف، وأصابه في بطنه، في محلة السوق العريض في طرابلس.
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