شخصان تعرّضا لإطلاق نار... هذا ما جرى في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ع.ك أطلق النار على ع.ع، وأصابه في قدميه، في محلة المحجر الصحي في طرابلس.





وفي سياق آخر، أطلق م.ع.ق النار من مسدس حربيّ، على خ.ف، وأصابه في بطنه، في محلة السوق العريض في طرابلس.