Advertisement

لبنان

بكمين محكم.. قوى الأمن أوقفت مطلوباً في القاع هذه صورته

Lebanon 24
13-04-2024 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1186745-638486113301071926.jpg
Doc-P-1186745-638486113301071926.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء لا سيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان تواجد أحدهم في البقاع- بلدة بيت صليبي.
Advertisement

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشّعبة للعمل على تحديد هويّته، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّه يُدعى:

م. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدرات، وغيرها...
وبتاريخ 06-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم، في البلدة المذكورة أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:47 | 2024-04-13
09:41 | 2024-04-13
09:31 | 2024-04-13
09:21 | 2024-04-13
09:11 | 2024-04-13
09:09 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24