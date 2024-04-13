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لبنان

"القومي" أعلن تأييد لائحة "لنرجع نقابة" في انتخابات المهندسين

Lebanon 24
13-04-2024 | 06:24
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أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي، بعد اجتماع دوري لدائرة المهندسين في الحزب، "تأييد لائحة (لنرجع نقابة) برئاسة المهندس فادي حنا ودعمها، ونتمنى على الأصدقاء المشاركة في الانتخابات والتصويت للائحة لإعادة النقابة إلى المسار النقابي الملتزم مصالح كل المهندسين".
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