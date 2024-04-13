الحوت في 13 نيسان: لا انتصارات في حروب داخل المجتمع الواحد

كتب النائب عماد الحوت على حسابه في "إكس": "١٣ نيسان ذكرى حولتنا جميعا الى ضحايا، وبنى فيها أمراء الطوائف جدرانا بيننا لا زلنا نعاني آثارها. لا بد من أن نتعلّم من الذكرى وأن لا انتصارات في حروب داخل المجتمع الواحد، وأن دورنا كلبنانيين هو بناء دولة المواطنة والنزاهة والمؤسسات لنعلي قيمة الإنسان ونبني غدا آمنا ومزدهرا".

Advertisement