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لبنان

بلدية محمرش: عدم تأجير أي نازح أو إيوائه قبل التثبت من تسجيله وفقا للأصول

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:44
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أعلنت بلدية محمرش البترونية في بيان، "عدم تأجير أو أيواء أي نازح سوري موقت أو دائم قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وفقا للأصول".

وقالت: "بناء على قرارات لوزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء، وبناء على مقتضيات السلامة العامة، نعلن عدم التأجير أو الإيواء، وأي مخالفة ستبلغ عنها البلدية فورا كل الأجهزة الأمنية فيتحمل من يتحمل مخالفة القرارات المبينة أعلاه".
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وختمت: "يتصرف البعض وكأن التعديات على الأملاك العامة بطريقة غير مشروعة حق وعمل بطولي. وستتخذ البلدية الإجراءات القانونية حفاظا على المصلحة العامة، وتؤكد أن أبواب البلدية مفتوحة لأي حوار يؤدي الى تهدئة الأوضاع لتبقى قريتنا تنعم بالهدوء واستمرار النهوض الاقتصادي رغم الظروف الصعبة".
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