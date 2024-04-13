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لبنان

إسرائيل تتأهبّ... وهذا ما قالته عن لبنان و"الحزب" وإيران

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:55
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أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "الاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات"، مشيرا إلى أن "بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحلفاء لحماية مواطنيها".
ولفت إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وقال: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للردّ".
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وقال: "لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 تشرين الاول، وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 تشرين الاول ومنذ ذلك الحين، قامت الفصائل المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الصراع لجعله صراعا عالميا".

وتابع: "شبكة إيران لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب، إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".

وتوعد إيران بأنها "ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر". (روسيا اليوم)

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