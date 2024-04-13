أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "الاستعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات"، مشيرا إلى أن "بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحلفاء لحماية مواطنيها".

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ولفت إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى، وقال: "لقد قمنا بزيادة استعدادنا لحماية إسرائيل من أي عدوان إيراني آخر. كما أننا على استعداد للردّ".وقال: "لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 تشرين الاول، وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 تشرين الاول ومنذ ذلك الحين، قامت الفصائل المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، بتوسيع هذا الصراع لجعله صراعا عالميا".وتابع: "شبكة إيران لا تهدد سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا فحسب، إذ يغذي النظام في إيران الحرب في أوكرانيا وخارجها".وتوعد إيران بأنها "ستتحمل عواقب قرارها تصعيد الوضع أكثر". (روسيا اليوم)