بقرادونيان في 13 نيسان: لم تكن الحرب يوما حلا للأزمات

كتب الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "إكس": "‏تأتي ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية هذه السنة، وسط التشنجات السياسية في البلاد، لتذكرنا مرة جديدة بأن الحرب لم تكن يوما حلا للأزمات بل تجذر للخلافات وتعميق للأحقاد وزيادة للهوة بين مكونات الوطن".

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