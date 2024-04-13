المفتي عبدالله: السلم الاهلي والحوار ملاذ اللبنانيين

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استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله، في دار الافتاء الجعفري في صور، رئيس المحكمة الشرعية السنية في صيدا القاضي الشيخ الدكتور محمد ابو زيد وشيخ القراء المجاز في تلاوة القرآن في صيدا والجنوب الشيخ ابراهيم العقاد ورئيس جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي الشيخ عادل التركي والقيادي في حركة "امل" عادل عون ووفد من مؤسسات الامام الصدر في صور وعدد من الوفود الروحية والاهلية.وقال: "إن الجريمة مدانة ويحب عدم استغلالها في مكان وتوتير الساحات من دون الوقوف على الحقائق وحشر الجريمة في عناوين دفع لبنان ثمنها باهظا من القتل والتدمير والانقسام، وان ذكرى الحرب الاهلية المشؤومة هي مناسبة للاستفادة من أحداثها ونتائجها والعمل لعدم تكرارها" .وأشار الى أن المجتمع الصهيوني المتطرف الذي يصر على ارتكاب حرب الابادة في قطاع غزة، لا بل يرتكب أبشع الجرائم التي تجاوزت كل الاعراف الانسانية والشرائع الدولية، وهذا يحصل ويجري أمام مشاهدة العالم كله".ودعا العلامة عبدالله الى "الوعي والدراية لما يجري بالمنطقة ومخاطره على لبنان، والسعي الى تحصين لبنان بالحوار والتفاهم والوحدة الوطنية".