مصلحة المهندسين في "القوّات": للمشاركة بانتخابات النقابة غدا

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اعتبرت مصلحة المهندسين في "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، ان "الحدث الأليم الذي مسّ كل لبنانيّ حرّ من خلال استشهاد رفيقنا باسكال سليمان، يجب أن يكون حافزاً لنا جميعاً لإكمال مسيرة تحصين لبنان وحماية أبنائه وفاءً لدماء باسكال وكفكفةً لدموع عائلته ورفاقه وخاصة رفيقتنا المهندسة ميشلين وهبة سليمان زوجة الشهيد والتي أظهرت عن صلابة ورباطة جأش نادرتين وتصميم للاستمرار بالمواجهة، فنشرت روح الحماس بدل الإحباط".وإذ أكدت انه "يجب ألّا يُثنينا شيء عن استكمال معركة انتخابات نقابتَي المهندسين في بيروت والشمال غداً الأحد، لتُشكّل مشاركتنا فيها محطة جديدة من استرجاع لبنان الدولة، لبنان المؤسسات، لبنان الجمهوريِة القويّة الذي من أجله استشهد رفيقنا باسكال"، دعت "جميع الزميلات والزملاء المهندسات والمهندسين إلى المشاركة الكثيفة غداً في انتخابات نقابتَي المهندسين في بيروت وطرابلس بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة والنصف مساءً والتصويت للوائح المدعومة من القوّات اللبنانيّة بما فيه من خير للنقابتين وللبنان".