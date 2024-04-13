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لبنان

طعن شاب في وجهه في مُخيّم نهر البارد

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في مخيّم نهر البارد، تطوّر إلى استخدام آلات حادة، وإصابة الشاب الفلسطينيّ أ.م.ح في وجهه.
 
 
 
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نهر البارد

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