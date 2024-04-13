Advertisement

لبنان

مطب "الكوبي بايست"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-04-2024 | 09:21
A-
A+
Doc-P-1186799-638486222104332975.jpg
Doc-P-1186799-638486222104332975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع عدد كبير من المواقع الإخبارية في مطب "الكوبي بايست"، حيث يلجأ العاملون فيها إلى نسخ أخبار "لبنان24" الخاصة، من دون نسبها إلى مصدرها الاساسي.
Advertisement

لذلك، وعملًا بقانون حقوق الملكية الفكرية، فإن "لبنان24" سيجد نفسه مضطراً ومكرهاً للجوء إلى القضاء في حال استمرار هذه المواقع بنسخ اخباره الخاصة وعدم ذكر مصدرها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2024-04-13
12:18 | 2024-04-13
12:09 | 2024-04-13
11:42 | 2024-04-13
11:37 | 2024-04-13
10:51 | 2024-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24