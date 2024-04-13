لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع عدد كبير من المواقع الإخبارية في مطب "الكوبي بايست"، حيث يلجأ العاملون فيها إلى نسخ أخبار "لبنان24" الخاصة، من دون نسبها إلى مصدرها الاساسي.

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