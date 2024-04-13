شيخاني أعلن تعليق ترشّحه لانتخابات مهندسي بيروت

أعلن المرشّح لمركز نقيب المهندسين في بيروت المهندس المستقلّ نقولا شيخاني، تعليق ترشيحه وعدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي غدا "حتّى يتم تحقيق الشروط كافة التي تؤمّن ديمقراطية هذه الانتخابات وتحفظ حق "المهندس أولاً".

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