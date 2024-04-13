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لبنان

شيخاني أعلن تعليق ترشّحه لانتخابات مهندسي بيروت

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:31
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أعلن المرشّح لمركز نقيب المهندسين في بيروت المهندس المستقلّ نقولا شيخاني، تعليق ترشيحه وعدم مشاركته في  الاستحقاق الانتخابي غدا "حتّى يتم تحقيق الشروط كافة التي تؤمّن ديمقراطية هذه الانتخابات وتحفظ حق "المهندس أولاً".
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نقولا شيخاني

نقابة المهندسين

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