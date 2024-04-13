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لبنان

حميه عرض الاوضاع مع المفتي الصلح

Lebanon 24
13-04-2024 | 09:41
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زار مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بلدته طاريا، مهنئا بعيد الفطر المبارك، يرافقه المستشار محمد ياسين، في حضور آمر فصيلة شمسطار النقيب قاسم صلح. وتم البحث في الأوضاع العامة في البقاع ولبنان، لا سيما وضع الطرق الرئيسية. 
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واعتبر المفتي الصلح أن "مناسبة عيد الفطر السعيد تجمع وتوّحد اللبنانيين، وإن كانت تمر في ظروف صعبة، سواء العدوان الغاشم في الجنوب أو الجريمة التي كادت تزعزع استقرار الوطن في جبيل".

أضاف: "نسأل الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبات بخير وأمان على اللبنانيين، وأن توحد السياسيين على مصلحة النهوض بالبلد".

ونوه المفتي الصلح بجهود الوزير حميه في "إدارة الازمات لتسوية أوضاع الطرق".
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