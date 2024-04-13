"صواريخ لبنانية" تضرب إسرائيل.. ماذا أعلن جيش العدو؟

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه تمّ رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، زاعماً أنّ تلك القذائف سقطت في مناطق مفتوحة.

كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقارير تحدثت عن تسلل طائرتين مفخختين من لبنان قبل انفجارهما في مستوطنة حانيتا الإسرائيليّة.

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وعصر اليوم، أعلن "حزب الله"، شنّ هجوم جويّ بمسيرات إنقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا الإسرائيليّة.



وقال الحزب إن العملية تمت عند الساعة 3.00 ظهراً، مشيراً إلى أن المبنى المستهدف اتخذه العدو مقراً مستحدثاً لقواته، وقد أوقعت الضربة من في المكان بين قتيلٍ وجريح.

