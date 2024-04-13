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لبنان

استغلّ الحرب في الجنوب وغياب السكان... وهذا ما قام به بمنازل المواطنين

Lebanon 24
13-04-2024 | 10:24
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

   في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بأنواع الجرائم كافة على كل الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.
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  بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في البلدات الجنوبية التي نزح منها سكّانها، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من ورش ومنازل خالية من السكان والعمال بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

   وعليه كُلِّفَت المفرزة المذكورة بتكثيف الجهد الاستعلامي للتّوصل إلى نتائج إيجابية للحد من تلك الظاهرة وتوقيف الفاعل بما أمكن من السرعة.

   ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:

-ح. خ. (من مواليد عام 1987، لبناني)

   بتاريخ 10-3-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب من رصده في بلدة حداثا، فنصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود داخل أحد المنازل بجرم الكسر والخلع، وسرقة أسلاك كهربائية، وضبطت بحوزته حوالي /20/ كلغ من الأسلاك.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بعدة سرقات مشابهة في بلدات كفرا، وحاريص، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة.

   أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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