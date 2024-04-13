الجيش يوقف 5 مواطنين في الضاحية الجنوبية

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صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، بعد عملية رصد وتعقب لمروجي المخدرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطنين (أ.م.) و(أ.م.) و(ر.ب.) لتأليفهم عصابة سرقة وسلب والإتجار بالمخدرات. وقد ضبطت في حوزتهم كمية من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف.كما أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشياح المواطنَين (ع.أ.) و(أ.م.) على متن دراجة نارية غير قانونية وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.