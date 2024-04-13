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لبنان

خبرٌ عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. ما الجديد؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 11:42
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أعلنت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق أن "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المضامين المطلوبة للامتحانات الرسمية غير دقيق وفيه الكثير من الأخطاء"، داعية إلى "عدم الأخذ به لأنه غير رسمي". 
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وأكدت أن "المضامين المطلوبة بصورتها النهائية والرسمية، سوف تصدر في خلال الأسبوع المقبل بقرار من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي".
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