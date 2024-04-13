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لبنان

بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 12:24
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غادر الصّحافي رامي نعيم فرع التحقيق بمديرية المخابرات في الجيش، بعدما تم التحقيق معه على خلفية تعرضه للجيش في إحدى المقابلات.
 
مصدر أمنيّ لفت إلى أنّ نعيم أعربَ عن ندمه بشأن ما قاله، مشيراً إلى أنّ حديثه جاء بعد انفعال، كما عبّر عن احترامه للمؤسسة العسكرية.
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يُشار إلى أن نعيم نُقل الى الشرطة العسكرية لأخذ إشارة القضاء وتركه فوراً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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