بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟

غادر الصّحافي رامي نعيم فرع التحقيق بمديرية المخابرات في الجيش، بعدما تم التحقيق معه على خلفية تعرضه للجيش في إحدى المقابلات.

مصدر أمنيّ لفت إلى أنّ نعيم أعربَ عن ندمه بشأن ما قاله، مشيراً إلى أنّ حديثه جاء بعد انفعال، كما عبّر عن احترامه للمؤسسة العسكرية.

Advertisement

يُشار إلى أن نعيم نُقل الى الشرطة العسكرية لأخذ إشارة القضاء وتركه فوراً.