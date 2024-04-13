أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم السبت، عن انفجار طائرة مُسيرة جديدة جرى إطلاقها من لبنان باتجاه الجليل، مُتحدثة عن إندلاع حريقٍ كبير في مكان سقوطها.

وقالت التقارير الإسرائيلية إنّ صافرات الإنذار لم تدوّ في المستعمرات المحاذية للبنان لحظة إختراق المسيرة الآتية من لبنان الأجواء الإسرائيلية، وذلك إلى حين انفجارها.

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بدوره، أعلن "حزب الله" أنه شنّ هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منصات القبة الحديدية الإسرائيلية في موقع الدفاع الجوي المستحدث في "تل نعمة" ‏و‏الذي أنشأه العدو بديلًا عن الموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في "كفر بلوم".

ولفت الحزب إلى أن المسيرات طالت الأهداف التي تم قصفها بدقة، وذلك بحسب ما ورد في بيانٍ صادر عن إعلامه الحربي.

وكان الحزبُ أعلن، اليوم، شنّ هجوم جوي بمسيرات إنقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا، اتخذه العدو الإسرائيلي مقراً مُستحدثاً لقواته، مشيراً إلى أن الإستهداف أدى إلى مقتل وإصابة جنود إسرائيليين.

ولاحقاً، أقرّ الجيش الإسرائيلي بالحادثة التي أعلنها "حزب الله"، مشيراً إلى أن الواقعة أدت إلى إصابة جندي إحتياطي بجروحٍ خطيرة.