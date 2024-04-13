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لبنان

قرار مهم ينتظره لبنان الأربعاء.. ماذا سيتضمن؟

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:20
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نقلت قناة "الجديد" عن مصادر حكوميّة قولها، اليوم السبت، إنّ لبنان ينتظر قراراً مهماً يوم الأربعاء المقبل سيصدرُ عن الإتحاد الأوروبي، وسيعتبرُ أن سوريا بجزءٍ كبيرٍ منها أصبح آمناً لعودة النازحين.
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وأشارت المصادر إلى أن كُلاً من فرنسا وألمانيا تعارضان البيان، في حين أن هذا الموقف سيحضر في مؤتمر بروكسل الذي دُعي إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمشاركة فيه باعتبار لبنان دولة مستضيفة للنازحين.
إلى ذلك، قالت "الجديد" أنّ ميقاتي تلقى اتصالاً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بحث موضوع النزوح السوري، وذلك قبل إصدار الأخير بياناً متضمناً موقفاً متمايزاً مهاجماً فيه خطة ميقاتي للنازحين وواصفاً إياها بأنها "مضيعة للوقت". 


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