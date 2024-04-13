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لبنان

"الوطني الحر" في ذكرى 13 نيسان: لبذل كل الجهود الممكنة لحماية وجود لبنان

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:28
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أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً عبر حسابه على منصة "إكس" استذكر فيه ذكرى 13 نيسان، وقال: "تحل الذكرى التاسعة والأربعون للحرب ونحن أحوج ما نكون كلبنانيين إلى التمسك بالحوار الحقيقي ومنطق التفاهم والتصالح على أسس ثابتة وجدية، ورفض خطاب التحريض والفتنة والتجييش العبثي".
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وأضاف: "مسؤوليتنا جميعاً إزاء جيل الشباب، تتطلب تعزيز ثقافة النقد ومراجعة التجارب السابقة، والتعلّم منها، وكذلك التفتيش عن المساحات المشتركة، لكي نستحق فعلاً غداً أفضل".

وختم: "هذه الذكرى الأليمة تفرض علينا الإعتبار من الخطايا والأخطاء، والتضامن إزاء المخاطر التي تتهدد الوطن، وفي طليعتها  الحرب التي تشنها إسرائيل، والنزوح السوري الكثيف، وتحلّل الدولة والفراغ الرئاسي، ما يفرض علينا بذل كل الجهود الممكنة لحماية وجود لبنان وكيانه وإعادة تكوين السلطة على أساس الشراكة المتوازنة".
 
 
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