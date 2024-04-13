"الوطني الحر" في ذكرى 13 نيسان: لبذل كل الجهود الممكنة لحماية وجود لبنان

أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً عبر حسابه على منصة "إكس" استذكر فيه ذكرى 13 نيسان، وقال: "تحل الذكرى التاسعة والأربعون للحرب ونحن أحوج ما نكون كلبنانيين إلى التمسك بالحوار الحقيقي ومنطق التفاهم والتصالح على أسس ثابتة وجدية، ورفض خطاب التحريض والفتنة والتجييش العبثي".

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وأضاف: "مسؤوليتنا جميعاً إزاء جيل الشباب، تتطلب تعزيز ثقافة النقد ومراجعة التجارب السابقة، والتعلّم منها، وكذلك التفتيش عن المساحات المشتركة، لكي نستحق فعلاً غداً أفضل".