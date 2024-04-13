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لبنان

آخر معلومة.. هذا مصير الإنتخابات البلدية

Lebanon 24
13-04-2024 | 13:38
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ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم السبت، أن مجلس النواب يعتزم تحديد جلسة تشريعية لتأجيل الإنتخابات النيابية لمُدّة تصل إلى سنة.

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كذلك، أشارت القناة إلى أنّ النائب جهاد الصمد أبدى استعدادهُ لتقديم اقتراح القانون المتعلق بتأجيل الإنتخابات البلديّة.

من جهتها، قالت مصادر "التيار الوطني الحر" عن ملف تأجيل الإنتخابات البلدية إنها تتعامل معه بلحظته، مشيرة إلى أنّ "التيار ضدّ التأجيل لكنه لن يترك البلديات تعيش الفراغ".

بدورها، قالت مصادر في الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" سيشاركون في جلسة إرجاء الإستحقاق البلديّ عند الدعوة إليها، مشيرة إلى أنّ البحث سيكون حول المُدّة الزمنية للتأجيل، وسألت: "من حدّد مهلة السنة للتأجيل؟".

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