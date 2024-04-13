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لبنان

مصلحة المهندسين في "القوات" تُدين حملات الشرخ الطائفي

Lebanon 24
13-04-2024 | 14:05
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رأت مصلحة المهندسين في القوّات اللبنانيّة في بيان، ان "بعض الاطراف يعمد عشية كل استحقاق انتخابي نقابي إلى إقامة حملات عبر مواقع التواصل وتسويق فيديوهات وكتابات ذات محتوى طائفي أو عدائي لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالهندسة أو بالنقابة، بهدف إقامة شرخ طائفي بغيض بين اللبنانيين وخاصة بين الأطراف الحليفة في الانتخابات".

 وتابع البيان: "إن مصلحة المهندسين في القوّات اذ تُدين هذه الحملات المستنكرة والمعروفة المصدر، تُؤكّد أن الأشخاص الظاهرين في المحتوى المتداول لا يمتّون بصلة بالقوات اللبنانية وهم لا يمثّلون إلا أنفسهم. كما تدعو الأطراف المتنافسة في الانتخابات النقابية إلى خوضها عبر برامج ومشاريع إنتخابية إصلاحية، لا عبر هكذا أساليب لا تليق بالمهندسين ولا بالنقابة".

( الوكالة الوطنية)
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