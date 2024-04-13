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لبنان

"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 14:42
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عُلِم أنّ مختلف الصيدليات والمستشفيات في لبنان شهدت مؤخراً توافداً لعدد كبير من  الحالات المرضية المُصابة بـ"جرثومة" تؤدي إلى إضطرابات صحية في الحلق وتساهم في إرتفاع درجة حرارة الجسم.
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مصدر طبي قال لـ"لبنان24" إنّ الحالات المرتبطة بتلك الجرثومة كثيرة، لكن علاجها سهل من خلال تناول المضادات الحيويّة فضلاً عن الأدوية التي تعمل على تخفيض الحرارة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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