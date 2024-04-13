"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!

عُلِم أنّ مختلف الصيدليات والمستشفيات في لبنان شهدت مؤخراً توافداً لعدد كبير من الحالات المرضية المُصابة بـ"جرثومة" تؤدي إلى إضطرابات صحية في الحلق وتساهم في إرتفاع درجة حرارة الجسم.

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