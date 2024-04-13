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لبنان

أزمة "إستشفاء".. مخاتير لبنان متروكون لمصيرهم!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-04-2024 | 14:54
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تسودُ أوساط مخاتير لبنان أجواءٌ من "الإستياء" بعدما بات "ضمانهم الصحي" لا يقدم لهم أي شيء مقابل الإستشفاء.

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أحد المخاتير في جبل لبنان قال لـ"لبنان24" إنه قدّم فاتورة إستشفائية بقيمة 8 ملايين ليرة، إلا أنه استردّ منها 300 ألف ليرة لبنانية فقط.

ولفت المصدر إلى أنه وبعد الأمر الذي حصل معه، تقدّم بإلغاء إشتراكه بالضمان نظراً لعدم وجود أي إستفادة منه.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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