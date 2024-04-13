أزمة "إستشفاء".. مخاتير لبنان متروكون لمصيرهم!

تسودُ أوساط مخاتير لبنان أجواءٌ من "الإستياء" بعدما بات "ضمانهم الصحي" لا يقدم لهم أي شيء مقابل الإستشفاء.



Advertisement أحد المخاتير في جبل لبنان قال لـ"لبنان24" إنه قدّم فاتورة إستشفائية بقيمة 8 ملايين ليرة، إلا أنه استردّ منها 300 ألف ليرة لبنانية فقط. أحد المخاتير في جبل لبنان قال لـإنه قدّم فاتورة إستشفائية بقيمة 8 ملايين ليرة، إلا أنه استردّ منها 300 ألف ليرة لبنانية فقط.



ولفت المصدر إلى أنه وبعد الأمر الذي حصل معه، تقدّم بإلغاء إشتراكه بالضمان نظراً لعدم وجود أي إستفادة منه.

