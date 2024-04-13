"القوات": الشكر لكل من تضامن معنا وشاركنا في عزاء باسكال سليمان

أصدر حزب "القوات اللبنانية"، بياناً، مساء اليوم السبت، شكر فيه كل من شارك في عزاء منسق جبيل في "القوات" باسكال سليمان.

وفي بيانها، قالت "القوات": "وسط هذه الفترة الصعبة من الحزن والوجع والألم بفقدان شهيدنا باسكال سليمان، وجدنا العزاء بالوحدة الوطنية التي تجلّت في استشهاده، لأن خلاص لبنان وشعبه لن يتحقّق سوى من خلال هذه الوحدة التي تؤمِّن العبور إلى الدولة الفعليّة التي تُشكّل هدفاً لنا جميعاً".

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وأضافت: "نتوجّه الى المراجع الرسمية والدينية والسياسية، والى كافة القوى العسكرية والأمنية والبلديات والمخاتير، إضافة إلى الرفيقات والرفاق في حزب القوات اللبنانية، بالشكر الكبير تعبيراً عن امتناننا وتقديرنا، على التضامن اللامحدود والدعم الوافر والمحبة العميقة التي أظهرتموها خلال هذه الفترة الصعبة والعصيبة المتمثّلة في خطف واغتيال ووداع شهيدنا الغالي منسّق منطقة جبيل في القوّات اللبنانيّة الرفيق باسكال سليمان. وبالتالي فإن مشاركتكم، على مختلف المستويات، تشكّل تعبيراً عن التضامن الجدّي والتعاطف الحقيقي. كما نتقدم بالشكر لكل مَن حضر من بعيد وقريب ليقف بجانبنا، وكل مَن ساعد في تنظيم وتنسيق الترتيبات، وكل مَن عبّر عن تعازيه بأية وسيلة".



وتابعت: "نعم، تضامنكم شكّل رسالة لكل مَن تسوِّل له نفسه استسهال الخطف والاغتيال والقتل والتصفية وكأن شيئاً لم يكن، وقد قرأ المجرم، من دون شك هذه الرسالة بأن الإغتيال من الخطوط الحُمر التي لا تمرّ من دون وحدة موقف عابرة للطوائف والمناطق، ورافضة لثقافة العنف والموت. فما حصل مع الشهيد باسكال سليمان يمكن أن يحصل مع أي مواطن متمسِّك برأيه وحريته والتزامه وخطه الوطني، ولن يقبل أي لبناني بأن يتحوّل إلى مشروع شهيد بسبب تمسّكه بأفكاره السياسية، كما لن يقبل أي لبناني الخضوع للأمر الواقع والتسليم به. تضامنكم الواسع أقوى تعبير بأن الفلتان مرفوض، ومواصلة تغييب الدولة مرفوض، والجزر الأمنية مرفوضة، والحدود السائبة مرفوضة، والسلاح غير الشرعي مرفوض، والأمن والأمان هما مطلب كل مواطن لبناني يريد الخروج من منزله والعودة إليه سالماً".



وأكملت: "وجدنا، وسط هذه الفترة الصعبة من الحزن والوجع والألم بفقدان شهيدنا باسكال، العزاء بالوحدة الوطنية التي تجلّت في استشهاده، لأن خلاص لبنان وشعبه لن يتحقّق سوى من خلال هذه الوحدة التي تؤمِّن العبور إلى الدولة الفعليّة التي تُشكّل هدفاً لنا جميعاً.



وختمت: "لن ننسى باسكال أبدًا، كما لم ننسَ ولن ننسى كل مَن سقط دفاعاً عن لبنان السيادة والدولة والحريّة والعدالة، ونؤكد أن المواجهة الوطنية مستمرّة، وسنواصل المسيرة التي سقط من أجلها شهداؤنا، وأن دماء باسكال ستبقى شاهدة على عزيمتنا وإصرارنا في بناء لبنان الذي حلم ونحلم به، وسنواصل العمل معاً من أجل تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا بوصول لبنان إلى شاطئ الأمان، ولن نقبل إلا بالحقيقة ولن نوفِّر جهداً لتحقيق العدالة لباسكال ولكل شهيد سقط على طريق قيامة لبنان. شكرًا لكم مرة أخرى على تضامنكم ودعمكم في هذه المحطة من تاريخ لبنان".