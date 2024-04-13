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لبنان

الجيش يوقف مطلوبا في بعلبك

Lebanon 24
13-04-2024 | 16:21
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تمكنت دورية من مخابرات الجيش خلال عملية دهم في محلة مغر الطحين في بعلبك، من توقيف المطلوب ح. ق بجرم إطلاق نار وسلب بقوة السلاح.
( الوكالة الوطنية)
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مغر

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