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لبنان
هل تمّ تأجيل إنتخابات نقابة المهندسين؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-04-2024
|
00:52
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نفت معلومات "لبنان24" كُل ما تمّ تداوله عن تأجيل انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، موضحة أنَّ الإستحقاق قائم في موعده اليوم ولا صحة لما حُكي عن إرجائه.
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وتأكيداً لخبر "لبنان24"، أصدر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين بياناً أعلن فيه أن الانتخابات ستجري اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر.
واشار إلى أنّ أيّ أخبار عن تأجيل الانتخابات هي مجرد أخبار كاذبة و إشاعات غير صحيحة.
ومن المقرر أن تختار النقابة، اليوم الأحد، نقيباً جديداً للمهندسين ومعه 5 أعضاء، في حين أن التنافس كبير جداً بين عدد من المرشحين المدعومين من الأحزاب من جهة، وآخرين مستقلين من جهة أخرى.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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