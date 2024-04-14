هل تمّ تأجيل إنتخابات نقابة المهندسين؟

نفت معلومات "لبنان24" كُل ما تمّ تداوله عن تأجيل انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، موضحة أنَّ الإستحقاق قائم في موعده اليوم ولا صحة لما حُكي عن إرجائه.

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وتأكيداً لخبر "لبنان24"، أصدر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين بياناً أعلن فيه أن الانتخابات ستجري اليوم من التاسعة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، وفق ما هو مقرر.



واشار إلى أنّ أيّ أخبار عن تأجيل الانتخابات هي مجرد أخبار كاذبة و إشاعات غير صحيحة.