Advertisement

لبنان

"حزب الله" يعلن الاستنفار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-04-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1187093-638486793684342365.jpg
Doc-P-1187093-638486793684342365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر مطلعة بأنّ "حزب الله"، وبالتوازي مع الضربة الايرانية لاسرائيل، أعلن نوعاً من الاستنفار العسكري في صفوفه لم يسبق له أن أعلنه منذ الاسبوع الاول لمعركة "طوفان الاقصى".
وبحسب المصادر، فإن الحزب رفع مستوى الجهوزية لبعض الوحدات القتالية وتحديداً وحدات الصواريخ تحسبا لاي تصعيد اسرائيلي قد يحصل في الساعات المقبلة.
Advertisement
وقالت المصادر إنّ "حزب الله لن يدخل في اي تصعيد عسكري، في حال لم تقم اسرائيل باستهدافه بضربة جوية، وما دامت المعركة بين ايران واسرائيل فإن الحزب مستمر بمستوى التصعيد نفسه الذي يعتمده راهنا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-14
04:08 | 2024-04-14
04:00 | 2024-04-14
03:56 | 2024-04-14
03:56 | 2024-04-14
03:49 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24