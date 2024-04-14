"حزب الله" يعلن الاستنفار

أفادت مصادر مطلعة بأنّ "حزب الله"، وبالتوازي مع الضربة الايرانية لاسرائيل، أعلن نوعاً من الاستنفار العسكري في صفوفه لم يسبق له أن أعلنه منذ الاسبوع الاول لمعركة "طوفان الاقصى".

وبحسب المصادر، فإن الحزب رفع مستوى الجهوزية لبعض الوحدات القتالية وتحديداً وحدات الصواريخ تحسبا لاي تصعيد اسرائيلي قد يحصل في الساعات المقبلة.

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وقالت المصادر إنّ "حزب الله لن يدخل في اي تصعيد عسكري، في حال لم تقم اسرائيل باستهدافه بضربة جوية، وما دامت المعركة بين ايران واسرائيل فإن الحزب مستمر بمستوى التصعيد نفسه الذي يعتمده راهنا".