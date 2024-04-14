عائلات سورية إلى الضاحية الجنوبية!

بعد التوترات الأمنية التي حصلت في أكثر من منطقة ذات على اثر مقتل القيادي في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، حصلت اشكالات متنقلة مع النازحين السوريين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ أعداداً من النازحين وعائلاتهم غادرت مناطق سكنها وانتقلت الى مناطق اخرى من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وتقول المصادر إنّ "حزب الله" يتعامل بحذر مع الموضوع ويحاول أن يكون لديه إطلاع كافٍ على كل الوافدين الجدد منعاً لحصول أي خرق أمنيّ في مناطقه.