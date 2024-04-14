"للأسف".. هكذا ردّ الراعي على اللواء عثمان

كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعض المعطيات في ملف تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، حيث أن قوى الأمن معنية مباشرة بتنظيم هذا الإستحقاق وضبط أمنه، من تعيين المراكز ونقل الصناديق وصولاً الى عمليات الفرز وإصدار النتائج.

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وفي التفاصيل، فإن اللواء عماد عثمان ولدى زيارته الصرح البطريركي في بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يوم الثلاثاء الفائت، سأله البطريرك عن جهوزية القوى الأمنية لإجراء الإنتخابات فأجاب عثمان: "سيدنا ليس هناك من تحضيرات بالرغم من أننا على جهوزية، ولكن أصبح مؤكداً أن الإنتخابات ذاهبة الى التأجيل 100% ولا مجال أو أمل لإجرائها في موعدها".. عندها، ردّ البطريرك قائلاً: للأسف كل شيء يتحلل ولا أحد يسمع".