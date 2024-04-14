Advertisement

لبنان

"للأسف".. هكذا ردّ الراعي على اللواء عثمان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1187100-638486805244920124.jpg
Doc-P-1187100-638486805244920124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعض المعطيات في ملف تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، حيث أن قوى الأمن معنية مباشرة بتنظيم هذا الإستحقاق وضبط أمنه، من تعيين المراكز ونقل الصناديق وصولاً الى عمليات الفرز وإصدار النتائج.
Advertisement
 
وفي التفاصيل، فإن اللواء عماد عثمان ولدى زيارته الصرح البطريركي في بكركي لمعايدة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يوم الثلاثاء الفائت، سأله البطريرك عن جهوزية القوى الأمنية لإجراء الإنتخابات فأجاب عثمان: "سيدنا ليس هناك من تحضيرات بالرغم من أننا على جهوزية، ولكن أصبح مؤكداً أن الإنتخابات ذاهبة الى التأجيل 100% ولا مجال أو أمل لإجرائها في موعدها".. عندها، ردّ البطريرك قائلاً: للأسف كل شيء يتحلل ولا أحد يسمع".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-14
04:08 | 2024-04-14
04:00 | 2024-04-14
03:56 | 2024-04-14
03:56 | 2024-04-14
03:49 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24