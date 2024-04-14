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لبنان

الجنوب ينزف والتوتر كبير.. شهيدٌ في الخيام وقصف عنيف في محيط جباع!

Lebanon 24
14-04-2024 | 01:39
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شهدت قرى وبلدات القطاع الشرقي في جنوب لبنان، ليلة عنيفة من الاعتداءات الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى. 

ففي قضاء مرجعيون، شن العدو الاسرائيلي غارات عنيفة على الخيام وكفركلا والعديسة، كما استهدف حولا ووادي السلوقي ومحيط دير ميماس ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف.

وإبان الإعتداءات التي حصلت، تمّ تسجيل وقوع عدد من الاصابات وارتقاء شهيد من جراء الغارة على الخيام. 

ووسط التوتر، فقد حلق الطيران الحربي المعادي بشكل كثيف فوق الأراضي اللبنانية، فيما انفجرت صواريخ اعتراضية في الأجواء.
 
كذلك، سجل انفجار صاروخ قرب مكتب مخابرات مرجعيون في بلدة جديدة مرجعيون، وقالت الوكالة "الوطنية للإعلام" إن العناصر العسكرية نجت بأعجوبة، حيث تسبب الصاروخ بأضرار مادية جسيمة في المكان والمنازل المجاورة.
 
وقرابة الساعة الخامسة و41 دقيقة من  فجر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً عنيفاً استهدف محيط منطقة المتنزهات في جبل صافي لجهة بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح.

وألقت الطائرات الإسرائيلية عدداً من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً في المنطقة، وتسبب بتحطم الزجاج في عشرات المنازل والمحال في بلدة جباع.
 
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