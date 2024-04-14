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لبنان

جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-04-2024 | 01:44
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أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء انه في صدد الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً للبحث في التطورات الراهنة، على أن يُحدد توقيت الجلسة لاحقاً.
وأهاب الرئيس ميقاتي بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنياً.
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