أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزراء انه في صدد الدعوة الى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غداً للبحث في التطورات الراهنة، على أن يُحدد توقيت الجلسة لاحقاً.

وأهاب الرئيس ميقاتي بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنياً.