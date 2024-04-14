نداءٌ من "الوطني الحر" إلى "المهندسين".. ماذا طلب منهم؟

دعا "التيار الوطني الحر"، اليوم الأحد، جميع المهندسين المنتسبين لنقابتهم والمناصرين كافة، للتصويت بكثافة في الإنتخابات اليوم الأحد 14 نيسان للائحة المهندس فادي حنا، المرشح لمركز نقيب المهندسين.

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تجدر الإشارة الى أن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين أعلن أن الانتخابات ستجري اليوم الأحد 14 نيسان 2024، ابتداء من الساعة الـ9 صباحاً، مؤكداً أن أي أخبار عن تأجيل الانتخابات هي كاذبة.