في ذكرى 13 نيسان.. منشورٌ من وزير الثقافة وهذا مضمونه

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فليُسجّلِ المسيحيّ اللبنانيّ موقف الفادي – ونحن في أيام الفصح المجيد – فيحمي الحقّ والوطن، وليُجدّدِ المسلم اللبنانيّ سلوك رسوله الكريم في خدمة المعذّبين لتبقى جبال لبنان حصوناً منيعةً للحقّ والعدل، وسهوله مهاداً للشّرفاء، وبحاره معبراً لمواكب الحضارة الإنسانيّة.استيقظوا، اجتمعوا، تلاحموا، انبذوا الدّخلاء والمتاجرين والدّسّاسين والمُفتنين، اعزلوهم، اكشفوهم، كونوا في مستوى تاريخكم المجيد، كونوا عند حسن ظنّ ربّكم وتاريخكم وأمّتك".