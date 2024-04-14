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لبنان

"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-04-2024 | 02:45
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عُلم أن شخصية عسكرية فلسطينية توارت عن الأنظار منذ مدة داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك تجنباً لحدوث إستهداف إسرائيليّ لها بحسب ما روّج مقرّبون منها.
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وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ تلك الشخصية بادرت قبل فترة إلى الطلب من جيرانها في المكان السكني الخاص بها، إخلاء المنازل حفاظاً على سلامتهم وذلك في حال حصول أي ضربة.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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