"إختفاء" شخصية فلسطينية بارزة في لبنان!

عُلم أن شخصية عسكرية فلسطينية توارت عن الأنظار منذ مدة داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك تجنباً لحدوث إستهداف إسرائيليّ لها بحسب ما روّج مقرّبون منها.

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وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ تلك الشخصية بادرت قبل فترة إلى الطلب من جيرانها في المكان السكني الخاص بها، إخلاء المنازل حفاظاً على سلامتهم وذلك في حال حصول أي ضربة.