خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري!

تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" للإستعانة باستشاريّ للقيام بمهام الإشراف على تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية.



Advertisement وتقول مصادر في المؤسسة لـ"لبنان24" إنّ من شأن تلك الخطوة تحسين التغذية الكهربائية في لبنان، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل وصيانة المعملين المذكورين، ستُساهم بإضافة طاقة إنتاجية بحوالى 200 ميغاواط على الشّبكة العامة. وتقول مصادر في المؤسسة لـإنّ من شأن تلك الخطوة تحسين التغذية الكهربائية في لبنان، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل وصيانة المعملين المذكورين، ستُساهم بإضافة طاقة إنتاجية بحوالى 200 ميغاواط على الشّبكة العامة.