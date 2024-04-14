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لبنان

خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2024 | 03:15
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تسعى مؤسسة "كهرباء لبنان" للإستعانة باستشاريّ للقيام بمهام الإشراف على تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية.

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وتقول مصادر في المؤسسة لـ"لبنان24" إنّ من شأن تلك الخطوة تحسين التغذية الكهربائية في لبنان، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل وصيانة المعملين المذكورين، ستُساهم بإضافة طاقة إنتاجية بحوالى 200 ميغاواط على الشّبكة العامة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المُتوقع إتمام عمليات التشغيل خلال فترة الصيف، موضحة أنّ ساعات الكهرباء قد تزداد بعد ذلك بمعدل ساعتين ونصف ساعة  تقريباً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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