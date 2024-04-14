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لبنان

هذا ما كشفه وئام وهاب عن الرّد الإيراني

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:35
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اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أن العملية الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، هي تطور كبير في الصراع، وقال: "من كان ينتظر هجوم تدميري فهو لا يفقه شيئاً في الإستراتيجية الإيرانية. بهذه الضربة، أظهرت إيران قدراتها الصاروخية ولم تجر أميركا الى الصراع ونفذت أول هجوم جدي على الأراضي الفلسطينية وحتماً حصلت على تنازلات أميركية".
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وأكمل: "الشرق الأوسط ساحة بين الأميركي والإيراني هذه هي الحقيقة المهمة، وموقع إيران سيتطور بشكل كبير ومهم".
وتابع: "المعادلة الآتية هي تعاون أميركي - إيراني لضبط المنطقة مع إعتراف أميركي بدور إيران الكبير في حماية الأمن الإقليمي. أما إسرائيل فستكون تحت الجناح الأميركي بالكامل بعد حمايتها من الهجوم الإيراني. العرب وتركيا في مقاعد المتفرجين، والسنوات المقبلة لن تكون لمصلحة تركيا الموحدة".


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