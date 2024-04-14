ماذا سيجري في المطار عند الساعة 11 صباحاً؟

يقوم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم بزيارة تفقدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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