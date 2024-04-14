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لبنان
ماذا سيجري في المطار عند الساعة 11 صباحاً؟
Lebanon 24
14-04-2024
|
03:17
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يقوم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم بزيارة تفقدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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