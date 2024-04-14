أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وذكر الحزب أن العملية التي نفذها فجر اليوم، طالت المواقع الإسرائيلي نفح وكيلع ويردن في الجولان، وذلك بواسطة عشرات صواريخ الكاتيوشا.

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