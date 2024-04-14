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لبنان

مُجدداً.. "الحزب" يقصف الجولان بـ"الكاتيوشا"

Lebanon 24
14-04-2024 | 03:49
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وذكر الحزب أن العملية التي نفذها فجر اليوم، طالت المواقع الإسرائيلي نفح وكيلع ويردن في الجولان، وذلك بواسطة عشرات صواريخ الكاتيوشا.
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وأكد الحزب أن تلك العملية جاءت رداً على استهداف العدو عدداً من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.
 
 
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