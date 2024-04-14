الطّقس الحار عاد.. استعدوا لحرارة "ثلاثينية" في هذا الموعد

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يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً مع بعض التقلبات في المناطق الداخلية ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي ستتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الثلثاء بحدود الـ3 درجات وتصل ذروتها يومي الاربعاء والخميس بحيث تلامس درجات الحرارة الـ30 درجة ساحلاً و في الداخل.وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.قليل الغبوم يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم أجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية .قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.(مصلحة الأرصاد الجوية)