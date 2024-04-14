الراعي: الإمعان في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق

نبّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من عدم انتخاب رئيس للبلاد.

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وأشار في عظة اليوم الأحد، أن "الامعان في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق وبغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل"، مشددًا "على ضرورة العمل الجدّي على شدّ أواصر العائلة لنواجه خطر الوضع الإقليمي".وأضاف الراعي: "الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات من خلال عدم انحياز الدولة وعدم انحياز الحكم المركزي الى أي من الفئات".