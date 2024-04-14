اليوم.. هذا ما حصل في الزرارية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين دخلوا الى محل لبيع الحيوانات الأليفة في الزرارية، اشتروا منه بعض العصافير ودفعوا له 150$ مزورة".





ووفقاً للمعلومات، سلك هؤلاء طريق النبطية عند مغادرة المحل.

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