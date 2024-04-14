بعد القرار الطارئ.. شركة طيران تعيد تسيير رحلاتها الجوية الى لبنان

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أعلنت شركة مصر للطيران في بيان، اليوم، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان، نظراً لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالدول المذكورة.وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة لحين إشعار آخر.تجدر الإشارة إلى أن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل أعادوا فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.