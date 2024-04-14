22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد القرار الطارئ.. شركة طيران تعيد تسيير رحلاتها الجوية الى لبنان
Lebanon 24
14-04-2024
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة مصر للطيران في بيان، اليوم، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان، نظراً لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالدول المذكورة.
وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة لحين إشعار آخر.
Advertisement
تجدر الإشارة إلى أن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل أعادوا فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
14:42 | 2024-04-13
13/04/2024 02:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
16:18 | 2024-04-13
13/04/2024 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
12:24 | 2024-04-13
13/04/2024 12:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
17:20 | 2024-04-13
13/04/2024 05:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
Lebanon 24
متى ستصل طائرات إيران إلى إسرائيل؟ إليكم الموعد
16:49 | 2024-04-13
13/04/2024 04:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:22 | 2024-04-14
الورشا في قداس لراحة نفس سليمان في روما: نحن أمام مشهد مأسوي
07:57 | 2024-04-14
إطلاق نار على منزل في مشروع محرم.. هذا ما حصل في طرابلس!
07:47 | 2024-04-14
حمية: سير العمل في المطار يعود تدريجاً لطبيعته
07:43 | 2024-04-14
ماذا أعلنت هيئة المهندسين في "التيار"؟
07:37 | 2024-04-14
بيان جديد لـ"طيران الشرق الأوسط".. ماذا جاء فيه؟
06:38 | 2024-04-14
فيديو يوثّق لحظة قصف العدو للنبي شيت اليوم.. هذا ما استهدفه
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
14/04/2024 15:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
14/04/2024 15:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
14/04/2024 15:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24