عز الدين: مستمرّون حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عن غزة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، "الاستمرار في ما بدأته المقاومة، منذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى الذي زلزل هذا الكيان ورسم أحد السيناريوهات لزواله".

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ووقال في احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لـ "الشهيد على طريق القدس" حسين محمد بدوي في ذكرى الأربعين في حسينية دير قانون رأس العين: مستمرون في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والشريفة حتى يتوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم عن غزة وأهلها الصامدين الأبطال".



وأضاف: "لا يمكن لهذه المنطقة التي نعيش فيها أن تستقر وترى الهدوء والتنمية بوجود الكيان الصهيوني. اليوم بعد تمادي العدو في استهدافه بعض المناطق اللبنانية، أصبحت ردود المقاومة واستهدافاتها أكثر نوعية وتطورا وأبعد مدى وأكثر عددا واستخداما لسلاح متطور ذات فعالية وتأثير، فضلا عن أن الأهداف التي يتم اختيارها باتت أكثر أهمية ونوعية، علما بأن هذا التمادي الذي نراه من خلال استهداف العدو لبعلبك وغيرها من المناطق، يبقى في إطار المعركة المضبوطة بالواقع الميداني".



ورأى عز الدين أن "ما يجري في الضفة الغربية من استنفار للمستوطنين واعتداءات على القرى الفلسطينية وإحراق المحاصيل الزراعية وغيرها، هو بسبب أن الضفة هي بالأساس مشروع حزب الليكود، لذلك بدأوا اليوم باعتماد النهج عينه والطريق والأسلوب الذي يعتمدونه في غزة، من أجل تهجير أهل الضفة، للبدء بتنفيذ مشاريعهم العدوانية".



