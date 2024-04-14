بالصورة: موقوف بجرائم انتحال صفة أمنية ونشل.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ص. ق. (من مواليد عام 1977، لبناني)، بجرم انتحال صفة أمنية ومحاولة نشل، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، محاولة سرقة، نشل، مخدّرات.لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.