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لبنان

بالصورة: موقوف بجرائم انتحال صفة أمنية ونشل.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
14-04-2024 | 06:05
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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ص. ق. (من مواليد عام 1977، لبناني)، بجرم انتحال صفة أمنية ومحاولة نشل، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، محاولة سرقة، نشل، مخدّرات.
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لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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